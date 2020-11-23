Драйвером роста российской экономики по-прежнему остаются углеводороды

Аргументы Недели → Экономика 13+

23 ноября 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

Экономический спад, согласно официальным данным, в третьем квартале текущего года составил 3,6%. Это намного больше, чем в Китае и США, но лучше чем во многих развивающихся странах. Причиной устойчивости российской экономики чиновники считают своевременно оказанную помощь гражданам и предприятиям в условиях пандемии. Поддержка наиболее пострадавших отраслей позволила избежать резкого падения ВВП.



Президент России Владимир Путин при выступлении на форуме «Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества» предположил, что мировой ВВП уменьшится по итогам года на 4,4%. В России данный показатель составит не более 3,9%.



Аналитическая компания S&P отметила, что в таких странах, как Индонезия, Казахстан, Турция и Польша экономический спад оказался значительно меньше, чем в России. А темпы восстановления экономики в ряде государства выше, чем российский показатель. К примеру, в Китае рост ВВП в следующем году составит порядка 6,9%, в Турции 4%.



Весьма негативное влияние на отечественную экономику оказывает безработица. На октябрь в стране было зарегистрировано более 4,7 миллиона человек. Это на 35% больше аналогичного периода прошлого года.



Российские эксперты считают, что экономика будет восстанавливаться по мере увеличения роста цен на углеводороды. Именно они выступают драйвером роста и укрепления отечественной валюты.



