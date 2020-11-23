Рост цен превысил ожидаемый уровень. Особенно подорожали продукты и лекарства

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23 ноября 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]

Росстат сообщил, что цена на ряд продовольственных товаров выросла в последние месяцы на десятки процентов. Стоимость лекарственных препаратов увеличилась в два раза.



Вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что правительство не считает прогноз по инфляции в 3,8% устаревшим. Если отклонения от данного показателя будут, то на фоне стабилизации валютного курса они покажутся несущественными.



Чиновники не хотят признавать, что рост цен превысил ожидаемый уровень. Официальная статистика существенно отличается от реальной картины. Согласно опросу, проведённому IT-компанией «Платформа ОФД», более половины россиян констатируют увеличение расходов на продукты питания и коммунальные услуги. Многим гражданам не хватает средств, чтобы покрыть основные платежи.



Заметнее всего в этом году подорожал сахар, входящий в состав многих продуктов. В ряде регионов он стал стоить почти на 30% дороже. Значительно подорожали также масло, яйца, крупы. За десять месяцев текущего года жители страны больше всего потратили денег на покупку медикаментов и продуктов. Средний чек на лекарства вырос более, чем на 25%. Россияне считают, что цены на основные товары и продовольствие будут увеличиваться и в дальнейшем.



