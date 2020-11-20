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У России скопился долг в 140% ВВП

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

У России скопился долг в 140% ВВП

Вашингтонский Институт международных финансов подсчитал, что долговая нагрузка России составила более 140% от уровня ВВП. В эту сумму входят долги правительства, домохозяйств, финансового и корпоративного сектора. При этом на фоне мировых экономик наш показатель является одним из самых низких. Выплатить такой большой объём денег не получится. Списать суммы можно только в случае форс-мажорных обстоятельств.

Увеличение долга в мире происходит за счёт пандемии и программ стимулирования экономик. По мнению министра финансов России Антона Силуанова, размер долга России остаётся на предельно безопасном уровне. Но в следующем году он превысит данный показатель.

В условиях пандемии государствам ничего не остаётся делать, как увеличивать и без того внушительный долг. Рано или поздно это приведёт к кризису экономической системы. Чтобы запустить её заново, потребуется списание всех имеющихся долгов. Но мировой долг продолжит свой рост ещё на протяжении нескольких лет. Зарубежные инвесторы с учётом внешней и внутренней политики России не спешат вкладывать в деньги в РФ.

Обслуживание российского долга зависит от эффективности государственного управления, уровня коррупции в стране, работы всех институтов власти.

ПВ

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