Российская экономика никогда не сможет восстановиться при существующей бюджетной политике

Аргументы Недели → Экономика 13+

19 ноября 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Российские экономисты представили прогноз развития страны на ближайшие годы. По их мнению, отскок назад не позволит восстановиться российской экономике никогда, так как бюджетная политика не в состоянии реализовать стратегические цели развития государства.



С таким мнением не согласился заместитель министра финансов Владимир Колычев. Он считает, что прошлым летом экономика начала частичное восстановление, потребительские расходы начали заметный рост. Правда, в ноябре он несколько замедлился.



Более мрачные прогнозы дают экономисты из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Они считают главной причиной кризиса низкие темпы роста ВВП. Россия отстает по данному показателю от других стран в три и более раза. Пандемия лишь усугубила ситуацию, но не стала основной причиной экономического спада. Продолжение реализации тупиковой бюджетной политики не позволит выполнить задачи правительства по ускорению роста ВВП.



Коронавирус ухудшил положение граждан, занятых в частном секторе. Единственным вариантом изменения их благосостояния является построение иной экономической модели. Необходимо уменьшить налоговую нагрузку, стимулировать инвестиции, внедрить новые технологии в производство.



