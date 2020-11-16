Южноуральским предпринимателям расскажут, как привлечь деньги на запуск проекта

Аргументы Недели → Экономика

16 ноября 2020, 19:50 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото pixabay.com

Бесплатный фестиваль «Финансовая грамотность предпринимателей» пройдет в онлайн-режиме 19-20 ноября.

Организатором фестиваля выступает Челябинское областное отделение «ОПОРА РОССИИ», Межрегиональная общественная организация «Агентство защиты прав потребителей финансовых услуг». Информационный партнер – медиахолдинг «Гранада Пресс».

Спикеры проекта не только расскажут об основах финансового планирования бизнеса, доступных кредитных и инвестиционных возможностях, но и рассмотрят актуальные вопросы, волнующие предпринимателей. Это и блокировка счетов, и оптимизация налогообложения, и реструктуризация кредитной задолженности.

На фестивале участники узнают много полезного, например, как привлечь деньги для запуска проекта с помощью краудфандинга, как грамотно пользоваться финансовыми продуктами, такими как факторинг, лизинг, овердрафт.

В качестве спикеров в мероприятии примут участие федеральные эксперты, представители Министерства экономического развития Челябинской области, банков, институтов поддержки бизнеса, налоговой службы и других ведомств.

Отметим, что участие в фестивале бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке - http://financefest.ru/?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link . Вопросы можно задать по номеру телефона: 8 (351) 214-99-92.

Официальные партнеры – ПАО «Промсвязьбанк», АО «Обувная фирма «Юничел».

Информационные партнеры: медиахолдинг «Гранада Пресс», медиахолдинг ОТВ, информационное агентство «Урал-Пресс-Информ».