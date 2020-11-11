История успеха фермера Сергея Андреева

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11 ноября 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели. Кубань», Михаил МИШИН ]

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Андреев/Фото Игоря ЧУРАКОВА

К земле нужно относиться как к еще одному члену семьи, заботиться о ней. Глава крестьянско-фермерского хозяйства из станицы Придорожной Каневского района Сергей Андреев считает, что даже со всеми современными технологиями и средствами в овощеводстве весьма проблематично рассчитывать на успех, если не придерживаться этого правила.

Решил и сделал

Сергей Андреев человек деятельный, энергичный и, как говорится, пробивной. Ни о чем, что было в его жизни, не жалеет, ведь что может быть ценнее приобретенной житейской мудрости и опыта! Они-то вкупе с характером и помогают его крестьянско-фермерскому хозяйству добиваться в овощеводстве достойных результатов.

Фермер родом из Казахстана, после службы в рядах Вооруженных сил решил поработать на Дальнем Востоке в рыболовецком флоте. Этому посвятил восемь лет и после развала Советского Союза решил переехать в Краснодарский край.

Проработал в службе инкассации банка семь лет, женился и вскоре решил связать свою жизнь с фермерским делом. И если в фильме «Бриллиантовая рука» один из героев ленты по совету друзей решил приобрести автомобиль марки «Москвич», то Сергей по совету друзей из Ростова-на-Дону начал подумывать об овощеводстве.

Понятное дело, что всегда трудно начинать новое дело, но Андреева это не смущало. Он взял потребительский кредит в банке, добавил свои сбережения, купил земельный участок и построил небольшие неотапливаемые летние теплицы. Конструкции были весьма скромные: обычный каркас, накрытый пленкой.

— Поначалу было очень тяжело, потому как до всего приходилось доходить самому. В первые годы, когда начал заниматься фермерским делом, и ошибки допускал, и потери урожая были, причем весьма существенные. Но со временем стал набираться опыта, посещать семинары для аграриев, проводимые специалистами Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края. Таким образом постепенно вышел на определенные позиции по выращиванию овощей в закрытом грунте. И сегодня в работе мне существенно помогают консультации специалистов, которые советуют, подсказывают,— говорит фермер.

Возможность крепче стать на ноги

На Кубани уже не первый год фермерам оказывается государственная поддержка. О ней-то и рассказали Сергею Андрееву знакомые, а подробнее с условиями ее получения агрария ознакомили специалисты краевого Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

— Недолго думая, я решил воспользоваться возможностью получить господдержку в виде гранта, подготовил все соответствующие для этого документы, составил бизнес-план и защитил его на заседании комиссии Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края,— вспоминает Сергей Андреев. — Вопросы, задаваемые членами комиссии, касались моего опыта работы в сельском хозяйстве, сортов овощей, которые собирался выращивать, планов по развитию крестьянско-фермерского хозяйства и т. д. В итоге в 2017 году я получил грант в размере полутора миллиона рублей, добавил свои сбережения — и все эти средства пошли в дело. Грант, конечно же, мне помог встать на ноги. Только на свои средства я бы не смог осилить большой объем работ по развитию своего крестьянско-фермерского хозяйства, потому как всё требует постоянных затрат: и семена необходимо приобретать, и удобрения.

Общее дело

Как рачительный хозяин, Сергей Андреев любит во всём порядок. В том числе и в своем крестьянско-фермерском хозяйстве. Причем не натужный, не показной, а естественный, сложившийся годами в процессе ежедневной работы.

Три неотапливаемые теплицы занимают 1200 квадратных метров, а на десяти сотках земли располагаются отапливаемые помещения. Одну теплицу с двойной укрывающей пленкой фермер возвел сам, а вторая, с так называемой надувной пленкой, заводская.

— В теплицах используем капельное орошение, есть накопительная емкость для подогрева воды в зимний период. Словом, такие теплицы для зимы, и в основном мы в них выращиваем томаты и огурцы. Вкусные сорта помидоров весьма капризны и сложны в технологическом уходе. Наступает жаркая погода — и они начинают лопаться, утрачивая товарный вид. Что касается голландской селекции, то томаты такого сорта транспортабельны, но вкусовые качества у них чуть хуже, чем у наших сортов. Думаю со временем перейти на выращивание отечественных сортов, а вот огурцы у нас отечественной селекции,— делится Сергей Андреев.

В работе большую помощь супругу оказывает жена Оксана, которая работает в службе социальной защиты населения начальником отдела. Почти всё свободное время она посвящает выращиванию овощей.

Анастасия, выпускница педагогического училища, которая решила получить и высшее образование, также помогает родителям. Работает она в дошкольной образовательной организации, но каждую свободную минуту находится здесь, в теплицах, рядом с отцом.

— Специфика работы фермера-овощевода такова, что практически нет выходных и праздничных дней. День начинается ранним утром, потому как за овощами постоянно необходим глаз да глаз. Независимо от состояния своего здоровья, фермер всегда продолжает работать, потому что любая оплошность в выращивании томатов и огурцов может стать фатальной и можно лишиться урожая. А секретов особых в нашем труде нет. Необходимо научиться экономно хозяйствовать и делать всё вовремя, в положенные сроки,— считает фермер.

Все взаимосвязано

— Очень важно, чтобы, образно говоря, не оборвалось ни одно звено в цепочке выращивания овощей. Стоит одному звену «выпасть из обоймы» в начале или середине цикла — и тогда это негативным образом отразится на получении будущего урожая,— уверен Сергей Андреев, в крестьянско-фермерском хозяйстве которого есть всё необходимое оборудование, в том числе мотоплуг и легковые автомобили, которые можно назвать «рабочими лошадками».

Всю выращенную продукцию Сергей Андреев реализует на оптово-розничном рынке в станице Каневской и на сельской ярмарке в Краснодаре.

— Очень сложным выдался апрель этого года. Из-за пандемии мы понесли потери с реализацией огурцов. Дело в том, что, когда начался их массовый сбор, со сбытом возникли серьезные проблемы: он прекратился полностью. Кроме того, потребовало определенного времени и получение разрешающих пропусков на передвижение. Через некоторое время стали работать с магазинами, но предлагаемая ими цена на овощи не устроила. К тому же нам необходимо было расплатиться с долгами, обеспечить работников зарплатой. Но выстояли, потому как нельзя было останавливаться, прекращать работать. Потеряешь время — затем не наверстаешь,— говорит Сергей Андреев.

Он подчеркивает, что овощной бизнес таков, что можно расширяться и расширяться, тем более для этого есть возможности. Главное — желание самого фермера.

— Всё зависит от того, чего хочет сам овощевод. Если есть желание, силы и, конечно же, возможности для этого, то почему бы и нет? Пожалуйста — приобретай земельный участок, участвуй в программе по получению государственной поддержки,— считает фермер.

Для обмена опытом к нему приезжают начинающие овощеводы, интересуются технологиями выращивания томатов и огурцов. Сергей Андреев никому не отказывает, показывает, как растут овощи, делится фермерскими секретами. Это интересно в том числе и учащимся местной школы, которые также нередко являются своеобразными экскурсантами.

— Как-то раз меня остановил сотрудник ДПС, когда я вез овощи на реализацию. Поинтересовался грузом, разговорились. А на следующий день он приехал с женой и детьми, чтобы купить огурцы: настолько они ему понравились. Надо было видеть глаза детей, которые разглядывали, как растут овощи, в каких условиях, как заботятся о них,— рассказывает Сергей Андреев.

Главное — не унывать

Сергей Андреев считает, что главное — работать с настроением и не унывать.

— У фермера должна быть тяга к земле и любовь к делу, которым занимается,— считает овощевод. — Каждый должен заниматься тем, что ему по душе, и тогда он сможет добиться достойных результатов в любом секторе малого агробизнеса.

В любой профессии нужно работать на совесть. Если кто-то строит дома, то должен делать это качественно, а если занимается овощеводством, то должен выращивать именно качественную и вкусную продукцию.

— Выращивать овощи хоть и сложно, но интересно. Ты постоянно думаешь об улучшении работы, решаешь те или иные задачи. Конечно, как и в любом деле, в работе овощевода порой возникают трудности, но нужно уметь решать возникающие проблемы,— уверен аграрий.

Для фермера главное богатство — это выращенная им продукция. Но самое главное богатство — это здоровье человека, семьи. Деньги — это приходящее и уходящее. Сегодня заработаешь, а завтра, может быть, и нет. А когда здоров, то и прибыль получаешь.

— Фермерство для меня — это работа, образ и дело жизни. Стараюсь всё делать для того, чтобы успешно развивать свое дело,— уверенно говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства из станицы Придорожной Каневского района Сергей Андреев.