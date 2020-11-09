Цены на продукты в России показывают очередной антирекорд

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9 ноября 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

В первые дни ноября на российском рынке продовольствия появились признаки нестабильности. В цене «подросли» сахар, крупа, бобовые, подсолнечное масло, плодоовощная продукция и многое другое.



Федеральная антимонопольная служба сообщила, что на рынке сахара уже проводится расследование и рост цен должен остановиться. С начала года цена на сахар в некоторых регионах России возросла на 57%. Серьёзные продовольственные проблемы в стране произошли из-за неурожая подсолнечника. По этой причине импортёры масленичных культур меняют условия торговли. В Министерстве сельского хозяйства России сообщили, что объём урожая подсолнечника в этом году составит порядка 13 миллионов тонн. В прошлом году отечественным аграриям удалось собрать более 15 миллионов тонн.



Ситуация усугубляется сложным эпидемиологическим положением в стране. Чтобы не тратить средства из резервов, российское правительство не вводит жёсткий карантин, как в европейских государствах. При этом количество заболевших в России стремительно увеличивается. По сообщениям Росстата, общие потери населения могут стать самыми крупными за всю историю современной России.



