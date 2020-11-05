РМК модернизировала цех медной катанки в Кыштыме

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5 ноября 2020, 21:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото предоставлено пресс-службой РМК

На Кыштымском медеэлектролитном заводе модернизирован цех медной катанки. Новшества улучшат условия труда и повысят эффективность работы цеха, отмечают в пресс-службе Русской медной компании, в состав которой входит предприятие.

Проведен ремонт шахтной и раздаточной печей, во время которого произведена замена футеровки. Для проведения работ закуплен кирпич улучшенного качества, устойчивый к высоким температурам. Материал закуплен у шведского производителя. Данный вид огнеупора обладает более низкой теплопроводностью, чем прежний. Благодаря этому достигается экономия газа.

Новая аспирационная система сделала производство более эффективным и экологически безопасным. Установка позволяет улавливать избытки сажи, которую используют для защиты оборудования от налипания горячего медного расплава в процессе прокатки. Смонтированный агрегат эффективно собирает сажу, связывает ее с влагой и в жидком состоянии выводит в замкнутый цикл оборота воды для дальнейшего использования в технологическом процессе.

Также на предприятии опробован модернизированный модуль программы учета загрузки сырья. Это повысило точность учета и положительно сказалось на эффективности управления технологическим процессом.