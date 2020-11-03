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Бедными легче управлять. Россияне будут зарабатывать меньше жителей Туркменистана

, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

Бедными легче управлять. Россияне будут зарабатывать меньше жителей Туркменистана

Международный валютный фонд подсчитал, что провал ВВП России составит примерно 4,1%. Большое влияние на это оказали мировые котировки на нефть и газ. Неэнергетический сектор также сократился на 5%.

Экономика российского государства была полностью завязана на мировой спрос на энергоресурсы, поэтому её рост ниже среднемирового показателя. Он отстаёт даже от уровня развивающихся стран. По показателям дохода на душу населения Россия плавно опустилась до позиций, на которых находятся Казахстан и Туркменистан.

К докарантинному уровню показателей ВВП и безработицы Россия сможет вернуться только через 2-3 года. Восстановить потребительскую активность россияне смогут только за счёт кредитов, отмечают специалисты фонда. Чтобы улучшить финансовое положение граждан, по мнению аналитиков МВФ, олигархическая верхушка должна отказаться от сверхпотребления, а ряд управленческих инструментов нужно демонтировать.

Известный экономист Генри Кэри ещё два века назад говорил, что бедными людьми намного проще управлять. Политическая сила находится у групп, которые сосредоточили в своих руках основной капитал. И они заинтересованы в проведении дальнейшей «корыстно-прагматической» политики, как колонизаторы позапрошлых столетий. Монополия на эксплуатацию ресурсов не позволяет населению страны иметь хороший материальный уровень.

ПВ

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