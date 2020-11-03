Проект закона о бюджете внесен в Мосгордуму

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 ноября 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Правительство столицы одобрило и внесло в Мосгордуму проект закона о бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Документ учитывает влияние пандемии COVID-19 на экономику и носит социально-ориентированный, программный и инвестиционный характер.

«Согласно прогнозу социально-экономического развития Москвы, рост внутреннего регионального продукта в 2021–2023 годах составит 3,3–3,4 процента в год при стабильно низком уровне инфляции 3,3–3,5 процента. С учетом этого ожидается, что в 2021 году доходы городского бюджета увеличатся на 6,5 процента по сравнению с 2020 годом, а в 2022–2023-м прогнозируемый рост доходов составит около девяти процентов в год», – говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Расходы столичного бюджета в 2021 году планируются на уровне 2020 года – в объеме 3,15 трлн рублей. При этом более 56 процентов расходов (1,8 трлн рублей) будет направлено на социальную сферу. В том числе, заложен рост на 11,8 процента расходов на здравоохранение, которое стало безусловным приоритетом бюджета 2021 года – расходы на него вырастут до 447,1 млрд рублей. Расходы на оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и натуральной форме будут увеличены на 7 процентов. Расходы на госпрограммы развития культуры увеличатся на 5,4 процента, социальной поддержки жителей – на 5 процентов, спорта – на 5 процентов, образования – на 2,6 процента.

«Важно, что, столица не сокращает свои расходы, несмотря на сокращение доходов, связанное в том числе, с принятыми Правительством Москвы мерами поддержки в виде налоговых льгот. Для этого впервые более чем за 10 лет Правительство Москвы выходит на рынок заимствований. Мы понимаем, что в период перезапуска экономики и ее восстановления после пандемии особенно важны дополнительные стимулы в виде госзаказа, и мы не хотим изымать из экономики города те деньги, которые вкладываем в нее как инвестор. На каждый вложенный городским бюджетом рубль приходится три рубля частных инвестиций, и мы прогнозируем существенный мультипликативный эффект от такого решения. Всего в следующем году мы планируем привлечь до 396 млрд рублей», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Дефицит бюджета на 2021 год планируется в объеме 510 млрд рублей. В плановом периоде будет обеспечено снижение объема дефицита бюджета (в 2022 году — 340,6 млрд рублей, в 2023 году — 183,4 млрд рублей), отмечается в сообщении мэрии.

«Несмотря на все сложности, которые принесла нам пандемия коронавируса, бюджет Москвы на ближайшие три года остается программным и социальным. Город продолжает выполнять все взятые на себя обязательства по реализации ключевых программ развития здравоохранения, образования, спорта, благоустройства, транспорта и т.д. Не менее важно обеспечить наполняемость бюджета, развивая экономические инструменты, поддержку бизнеса, промышленности, науки и инноваций», – подчеркнул вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Артем Далевич.

Он напомнил, в этом году предпринимателям был упрощен доступ к финансовым мерам поддержки и на будущий период данная тенденция сохранится. По словам Далевича, в условиях влияния пандемии на экономику такая помощь играет важнейшую роль, и Москва обеспечивает стабильность доходов бюджета диверсификацией видов деятельности, обеспечивающих поступления в бюджет.

«Москва является лидером по реализации программ, оказывающих синергетическое воздействие и на социальную сферу, и на промышленность, работающую в интересах социальной сферы. Бюджет города на будущий период сбалансирован и направлен на реальную поддержку жителей, реализацию инфраструктурных и социальных проектов, что позволит поддержать экономику индустрии детских товаров. Кроме того, в этом году правительством столицы были приняты новые меры поддержки для организаций досуговой сферы, к которым относятся и детские центры, оказывающие познавательные и развлекательные услуги для всей семьи и для детства. Для нас было важно увидеть в принимаемом бюджете Москвы сохранение антикризисных мер поддержки экономики детства», – говорит президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, член Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Антонина Цицулина.