В России впервые подсчитали потери от неэффективного управления интеллектуальной собственностью

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 ноября 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

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Ежегодный убыток производственных секторов российской экономики из-за недостаточного внимания к охране, защите и монетизации интеллектуальной собственности исследователи оценили в 3,52 трлн рублей. Упущенные доходы экспорта — в 2,23 трлн рублей. Слабое использование института интеллектуальной собственности характерно и для творческого сегмента экономики — ущерб в этой сфере оценивается примерно в 300 млрд рублей, при этом наиболее ощутимые потери наблюдаются в музыкальном стриминге и на рынке видеоигр. В общей сложности из-за низкого качества управления интеллектуальными правами страна по самым скромным подсчетам теряет 4,8% ВВП. Об этот сообщает пресс-служба Ассоциации IPChain.

Исследование провели эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) по заказу Федерации интеллектуальной собственности (ФИС). Неутешительные выводы были озвучены 29 октября на пленарном заседании Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, где презентовали доклад «Управление интеллектуальной собственностью в России: оценки вероятных потерь, риски, драйверы развития».

Доклад стал результатом работы Комитета по выявлению основных барьеров, тормозящих развитие креативных индустрий и рынка интеллектуальной собственности, и оценке потенциала его роста, рассказал член правления РСПП, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский: «Сегодня, к сожалению, Россия занимает 31-е место из 53 стран в международном рейтинге International IP Index. Нас особенно ощутимо тянет назад показатель низкой системной эффективности, разобщенность законодательных, технологических, частных и государственных инструментов. По этому параметру мы находимся на 45-м месте. Такое положение дел негативно влияет на бизнес: от 20 до 40% компаний, в зависимости от сферы деятельности, считают неэффективность системы интеллектуальной собственности одним из решающих факторов, препятствующих инновациям».

Согласно официальной статистике, в 2019 году наша страна вложила в исследования и разработки 41,9 млрд долларов, в культуру, средства массовой информации и кинематографию — 26,8 млрд долларов только бюджетных средств. Представитель НИУ ВШЭ Виталий Рудь подчеркнул, что Россия входит в десятку мировых лидеров по расходам на науку, а затраты государства на творческий сектор соответствуют, в частности, уровню Германии.

При этом Россия демонстрирует более скромный уровень патентной активности: на миллион долларов, затраченный на исследования и разработки, приходится 0,7 патентных заявок, причем большая часть этих заявок направляется только в российский патентный офис. Отечественные изобретения патентуются преимущественно для локального рынка, а патентные споры составляют ничтожную долю от всех разбирательств по вопросам интеллектуального права. «Если компании не прибегают к патентным спорам, значит, они не верят в практическую пользу этого механизма. Согласно мнению ряда экспертов, российские патенты оформляют зачастую для выполнения заданных показателей эффективности», — отметил Виталий Рудь. Он также подчеркнул, что вопреки мировым трендам на рост значимости «капитала знаний» нематериальные активы составляют менее 1% стоимости основных фондов российских организаций.

Роль эффективной системы управления интеллектуальной собственностью для успешного развития современной инновационной экономики не отрицает никто. Задача состояла в том, чтобы оценить эту роль в цифрах, пояснил первый проректор, директор ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Леонид Гохберг: «Мы проанализировали огромный массив данных ВОИС, ОЭСР, Всемирного банка, ЮНКТАД и других международных организаций. Существует исследовательский и экспертный консенсус, подкрепленный статистикой, о том, что уровень развития института интеллектуальной собственности напрямую коррелирует с уровнем конкурентоспособности экономики и устойчивостью экономического роста. Развитая система интеллектуальной собственности является важнейшим условием успешной интеграции в международные цепочки создания стоимости и знания, определяет возможности реализации инновационного потенциала страны».

Вице-президент и член правления РСПП, председатель Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин поддержал коллег: «В отсутствие системного подхода к работе с интеллектуальной собственностью государственная поддержка науки и культуры оказывается неэффективной, а частные инвесторы не видят в таком продукте ликвидный актив».

По результатам обсуждения профильный Комитет намерен подготовить предложения по нормализации ситуации для главы государства.