Минфин РФ ставит рекорды по наращиванию госдолга

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2 ноября 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

За последний месяц Минфин разместил на рынке ОФЗ объем на общую сумму почти 1,5 трлн рублей. По плану на текущий квартал общая сумма займов должна составить 2 трлн рублей. Только на последнем аукционе октября институциональные инвесторы выкупили у ведомства ОФЗ на сумму 436,5 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что наращивание госдолга происходит в основном за счет российских банков. Так, 85% объема новых размещений приходится именно на отечественные финансовые структуры, а доля иностранных покупателей сократилась до 9% от общего числа.

Привлечение дополнительных средств Минфину необходимо для того, чтобы покрыть дефицит бюджета, возникшего из-за непредвиденных расходов, связанных с пандемией COVID-19. В этом году Минфин планирует нарастить госдолг России примерно на 5 трлн рублей.

Быстрое наращивание госдолга, в том числе и по разовым объемам, по мнению экспертов, связано с тем, что ведомство просто пользуется благоприятной конъюнктурой, когда деньги можно занять относительно по низким ставкам.

«Вероятно, уже в ближайшее время Минфин снизит объемы предложения бумаг, а также сократит премии, которые даются по флоатерам, облигациям федерального займа с купонной привязкой к ставке Ruonia», - считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

С ним соглашаются другие эксперты. Минфин уже объявил о скором окончании периода агрессивных заимствований, и это будет происходить по мере восстановления российской экономики.

Аналитики считают, что в целом наращивание госдолга не грозит стабильности российской финансовой системы, и что до критичных значений соотношения госдолга и ВВП России еще довольно далеко.

Этого же мнения придерживается и Василий Карпунин («БКС Мир инвестиций»):

«К тому же золотовалютные резервы РФ остаются на уровне выше $580 млрд, так что за финансовую стабильность беспокоиться в текущих условиях я бы не стал. Уровень госдолга к ВВП ожидается около 20% по итогам 2020 года», - сказал эксперт. Для сравнения, госдолг Великобритании составляет 80% ВВП, в Германии - 59%, а в США - и вовсе 107%».

Некоторые эксперты отмечают, что повышенная активность Минфина на долговом рынке приводит к тому, что компании, рассчитывающие на привлечение дешевых заемных средств через размещение своих облигаций на бирже, вступают в прямую конкуренцию с государством. Учитывая, что в нынешней экономической ситуации многие инвесторы часто предпочитают вкладывать деньги в активы с наименьшими показателями риска, которыми, по сути, и являются ОФЗ (у компаний выше шанс дефолта, чем у государства), бизнес проигрывает в этой конкуренции и вынужден обращаться за более дорогими заемными средствами к банкирам. Это приводит к тому, что предприятия вынуждены тратить больше денег на обслуживание долгов перед банками, из-за чего у них снижается объем свободных средств, которые бизнес мог бы потратить на собственное развитие: расширение производства, наем дополнительных сотрудников, обновление основных фондов, повышение зарплат и прочее.