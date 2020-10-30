Картельные сговоры достигают 2% ВВП России

Аргументы Недели → Экономика 13+

30 октября 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

Неконкурентные сговоры организаций в сфере строительства, ЖКХ, здравоохранения и других отраслях ежегодно наносят ущерб государству в размере 2% ВВП. Страдает от этого в первую очередь население, причём не только от ухудшения качества товаров и услуг, но и роста их стоимости. В большинстве случаев высокая цена не имеет объективных оснований.



В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что многие картели остаются нераскрытыми. Самые большие потери фиксируются в строительной отрасли. Потерянные деньги, по мнению замруководителя ФАС Андрея Цариковского, можно было бы направить на поддержку экономики. Также в ведомстве сообщили, что сговоры картелей влияют на качество жизни населения. К примеру, известно, что в сахарной отрасли между производителями существует сговор в цене и попытках создания дефицита товара. Средняя цена сахарной свеклы оказалась выше на 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом. При этом подорожание сахара продолжается и по сей день.



ФАС также проводит расследование в отношении компаний Хабаровска, продающих бензин. В список наиболее картелизированных секторов входят помимо вышеперечисленных сферы обслуживания дорог, социального питания, фармацевтика. Бизнесмены монополизируют определённый рынок благодаря сговору с чиновниками. Если заподозрить сговор весьма легко, то разоблачить его непросто.



