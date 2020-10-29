Россияне могут быть освобождены от НДС при оплате услуг ЖКХ
29 октября 2020, 22:58[ «Аргументы Недели» ]
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий освобождение организаций, предоставляющих жильцам воду, газ или электроэнергию, от обязанностей налогоплательщиков. Цель проекта - снизить тарифы ЖКХ для россиян.
Соответствующий законопроект подготовил депутат от «Единой России» Андрей Барышев. Организации, которые занимаются предоставлением в многоквартирные дома воды, газа или электроэнергии, предлагается освободить от уплаты налогов. Тем самым они не будут включать НДС в размере 20% в платежки по ЖКУ. Это не будет распространяться на услуги для юридических лиц.
Рост тарифов на ЖКУ ухудшил положение жителей России, и так находящихся в сложной экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, указывается в пояснительной записке к документу.
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