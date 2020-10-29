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Россияне могут быть освобождены от НДС при оплате услуг ЖКХ

, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]

Россияне могут быть освобождены от НДС при оплате услуг ЖКХ
квитанции ЖКХ, фото: Alexander Legky/Russian Look

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий освобождение организаций, предоставляющих жильцам воду, газ или электроэнергию, от обязанностей налогоплательщиков. Цель проекта - снизить тарифы ЖКХ для россиян.

Соответствующий законопроект подготовил депутат от «Единой России» Андрей Барышев. Организации, которые занимаются предоставлением в многоквартирные дома воды, газа или электроэнергии, предлагается освободить от уплаты налогов. Тем самым они не будут включать НДС в размере 20% в платежки по ЖКУ. Это не будет распространяться на услуги для юридических лиц.

Рост тарифов на ЖКУ ухудшил положение жителей России, и так находящихся в сложной экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, указывается в пояснительной записке к документу.

В Госдуме РФ подготовлен ко 2-му чтению законопроект, облегчающий гражданам бремя оплаты услуг ЖКХ.

НС

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