Финансовый аналитик призвал имеющих сбережения не нервничать из-за колебания курса рубля

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28 октября 2020, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Финансовый аналитик Алексей Коренев оценил ситуацию на валютном рынке и призвал имеющих сбережения россиян не нервничать из-за колебаний курса рубля. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, 29 октября, вырос на 90,8 копейки – до 91,2632 рубля.

Курс доллара подскочил на 1,1 рубля – до 77,552 рубля. Аналитик Алексей Коренев в эфире радио Sputnik считает, что нервничать из-за столь незначительных колебаний курса российской валюты не стоит. Как он объяснил, "сейчас период в мировой и российской экономике непростой, очень сильно меняются влияющие факторы, и, естественно, курс рубля постоянно скачет".

По данным эксперта, курс рубля зависит и от нефти, и от объема валютных интервенций, от налогового периода и от пандемии коронавирусной инфекции.

Эксперт напомнил, что в течение всей предыдущей недели рубль укреплялся.

Коренев считает, что сейчас попытки "бегать за рублем" могут привести к потерям. По его мнению, те колебания, которые наблюдаются сейчас – "2-3% – они не очень критичны для тех, кто копит".