Куда уходят деньги?

Аргументы Недели → Экономика 13+

28 октября 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели», Надежда СУНГУРОВА ]

Фото: pixabay.com

Гражданам с испорченной кредитной историей ни один банк не выдаст займ – это аксиома, к которой все давным-давно привыкли. А теперь давайте представим, что человеку, которых хоть раз в жизни проехал «зайцем», навсегда заблокируют проездной на автобус, бросившего бумажку мимо урны турникет больше не пустит в общественный парк, а сгоряча нагрубивший начальнику сотрудник попадет в «чёрный список» всех работодателей своего города. Будь ты хоть трижды миллионером – исправить ситуацию не помогут никакие деньги. И это не страшная сказка, а стремительно надвигающаяся реальность, где властвует социальный рейтинг – «любимое дитя» искусственного интеллекта и могучий союзник современных элит, ищущих всё более эффективные инструменты для управления людьми.

За пределы страниц литературных утопий систему социального рейтинга вывел Китай. Там еще со времен древних императоров был поставлен на поток сбор данных о действиях граждан и событиях в их жизни, чтобы определить, какого уровня доступа к тем или иным общественным благам достоин каждый конкретный человек. Сегодня эти данные собирают и анализируют мощнейшие нейросети, от которых ни спрятаться, ни скрыться – данные «текут» в систему соцрейтинга и через механизмы распознавания лиц, и через информацию о совершении электронных платежей и ещё по десяткам других каналов. А ещё алгоритмам нельзя дать взятку, чтобы они «не заметили» долг по кредитам, невыплату алиментов или регулярные штрафы за безбилетный проезд. В итоге Китай на глазах всего изумлённого мира строит удивительный «социализм», где деньги стремительно теряют свою значимость (зачем тебе деньги, если тебе из-за низкого рейтинга всё запрещено?), а капиталистический принцип «продать любой ценой» стремительно заменятся на «предложить тому, кто достоин».

Система социального рейтинга одновременно восхищает и шокирует, пугает и манит. К ней присматриваются правительства многих государств, её обсуждают ведущие экономисты и обществоведы, а рядовые обыватели в массе своей пока не верят, что так бывает. И хорошим «лекарством» от такого неверия моет стать новая книга экономиста и визионера Игоря Диденко «НеВенец творения. Все, что вы боитесь знать о будущем», вышедшая в издательстве «Аргументы Недели». Читателей ждёт множество фактов (не только о социальном рейтинге, но и о многих других достижениях в сфере искусственного интеллекта), смелые прогнозы, неожиданные выводы. А ещё - масса поводов поразмышлять о том, почему человек, гордо именующий себя «венцом творения», этот «венец» стремительно теряет. Словом, для людей думающих и неравнодушных книга станет настоящим открытием.

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