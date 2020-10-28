В каком направлении развиваться кубанскому чаеводству, обсудили на сессии ЗСК

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28 октября 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На пленарном заседании в кубанском парламенте с информацией о развитии в регионе отрасли чаеводства выступил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом объем валового сбора чайного листа увеличился, несмотря на неблагоприятные климатические условия. Что касается реконструкции чайных плантаций, то в 2019 году удалось восстановить 36,8 га. В этом году их эксплуатационная площадь увеличилась еще на 34,3 га.

В настоящее время в регионе в рамках заключенного на РИФ соглашения о намерениях между администрацией Сочи и обществом с ограниченной ответственностью «Объединение Краснодарский чай» реализуется инвестпроект по строительству современного предприятия по комплексному производству и переработке чайного листа.

В ходе обсуждения депутаты отметили, что в крае ведется планомерная работа по реализации госполитики, направленной на восстановление и развитие чаеводства. На Кубани также стимулируется деятельность отраслевиков и создаются экономические условия для производства и поставки на потребительский рынок чая, отвечающего международным стандартам.

В принятом постановлении о ходе реализации краевого закона о развитии чаеводства депутаты рекомендовали региональным Минсельхозу и Минфину предусмотреть финансирование научного сопровождения восстановительных и уходных работ на чайных плантациях. Арендаторам занятых чайными плантациями земельных участков предложено принять необходимые меры по рекультивации, проведению восстановительных работ и вовлечению в хозяйственный оборот данных территорий.

— Для полноценного восстановления чаеводства в крае необходимо работать на перспективу – восстанавливать заброшенные плантации, рекультивировать низкоэффективные старые посадки. У нас есть резервы роста – сегодня чай выращивается только на 30 процентах от общей площади пригодных для этого земель. Кубань – единственное место выращивания чая в России, и наши чайные плантации без всякого преувеличения могут называться национальным достоянием, — отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.