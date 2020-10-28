Муниципалитеты получат компенсацию за часть выпадающих налоговых доходов

Аргументы Недели → Экономика

28 октября 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 45-й сессии ЗСК кубанские парламентарии утвердили ряд мер по поддержке местных бюджетов. К примеру, депутаты поддержали внесение изменений в закон «О бюджетном процессе в Краснодарском крае». Проект представил глава регионального министерства финансов Сергей Максименко.

Как отмечено в документе, с 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), что повлечет за собой снижение доходов местных бюджетов. В целях компенсации выпадающих доходов и обеспечения сбалансированности местных бюджетов проектом закона предлагалось увеличить нормативы отчислений в бюджеты городских округов и муниципальных районов от налога, взимаемого по «упрощенке» на 10% и 15%, соответственно — до 30% для первых, и до 35% для вторых.

При изменении указанных нормативов сумма дополнительных доходов составит для бюджетов городских округов порядка двух млрд рублей, для бюджетов муниципальных районов – более одного млрд рублей.

Еще одним решением по выравниванию ситуации, возникшей в связи с распространением коронавирусной инфекции в местных бюджетах, стало принятие закона о внесении изменений в краевой закон «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае».

Как сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко, с началом пандемии коронавируса на федеральном и краевом уровнях были приняты решения о поддержке наиболее пострадавших секторов экономики, малого предпринимательства. Помощь оказывалась в форме переноса сроков отдельных налоговых платежей или их отмены, по отдельным налогам производилось снижение налоговых ставок. Эти меры имели стимулирующий эффект, но поступления в бюджеты всех уровней, естественно, снизились.

— Недостаточный сбор налоговых платежей по отдельным муниципалитетам может поставить под угрозу выполнение на их территории важных социальных программ. Поэтому в закон «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае» вносится требование – в 2021 году уточнить налоговый потенциал кубанских муниципалитетов в целях распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, — прокомментировал Юрий Бурлачко.

Спикер д, что в нынешних непростых условиях необходимо выстраивать эффективную бюджетную политику. Внесение изменений в краевые законы направлено на более полное обеспечение сбалансированности местных бюджетов, что позволит в полной мере реализовывать на территории кубанских муниципалитетов важные социальные программы, поддерживать пострадавшие от пандемии отрасли экономики и социально незащищенные группы жителей края.