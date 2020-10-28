На сессии ЗСК рассмотрели вопрос об увеличении бюджетных доходов

Аргументы Недели → Экономика 13+

28 октября 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Законодательном Собрании Краснодарского края под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко проходит очередная 45-я сессия. В работе пленарного заседания принимают участие глава региона Вениамин Кондратьев, прокурор края Сергей Табельский.

В повестку дня вынесено более 40 вопросов. Первым депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в краевой бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Документ представил министр финансов региона Сергей Максименко. Проектом было предложено в доходной части краевого бюджета предусмотреть на 2020 год увеличение объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета в целом более чем на 11,6 млрд рублей.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, комментируя вопрос исполнения бюджета, отметил, что несмотря на сложившуюся обстановку, удалось сохранить экономику Кубани и обеспечить ее устойчивость.

— Сегодня экономика края устойчива. Восстановился бизнес. План доходов прошлого года мы выполнили и план доходов этого года выполним. А это значит, что нам не придется сокращать финансирование ни одной программы. Это принципиально важно. И это говорит о том, что экономика Кубани сильная, — сказал Вениамин он.

Спикер ЗСК добавил, что доходную часть бюджета пополнят безвозмездные поступления из федерального бюджета. В их числе субсидии на решение многих крайне важных социально значимых вопросов. Это ежемесячные выплаты на детей в возрасте с трех до 7 лет, организация бесплатного горячего питания учащихся, поддержка безработных и многое другое. Также получат дополнительное финансирование ряд госпрограмм: «Развитие здравоохранения», «Социальная поддержка граждан», «Содействие занятости населения», «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» и другие.

— Коронавирус нанес серьезный удар по нашей экономике, объемы собственных налоговых и неналоговых доходов в этом году заметно снизились. Мы признательны федеральному центру за поддержку в это непростое время. Ею мы воспользуемся с благодарностью, но при этом совместными усилиями мы будем искать пути скорейшего восстановления своей экономики, выхода на прежние темпы экономического роста, — прокомментировал Юрий Бурлачко.