Эксперт Трифонов считает, что перезапуск процедуры банкротства требует корректировки

Аргументы Недели → Экономика 13+

28 октября 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фабрика. Фото: сайт ГД

Предложение главы Минэкономразвития РФ о перезапуске процедуры банкротства требует корректировки. Так считает независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов.

По его словам, многие банковские должники среди физических лиц хотели бы объявить себя банкротами и избавиться от необходимости платить, несмотря на возможные различные ограничения в будущем, в том числе и на осуществление новых займов.

Однако банкротство, рассказал эксперт ФБА «Экономика сегодня», не лучшая мера для предприятий, в результате принятия которой большинство из них уйдет с рынка.

«Оставшиеся попросту не смогут продолжать работу в прежнем объеме, предоставлять качественные услуги и товары без кредитной поддержки в кризисное время, вызванное пандемией. Это замкнутый круг», – считает Трифонов.

Ранее экономист Масленников заявил, что Россия возвращается к элементам госплана.