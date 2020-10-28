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Эксперт Трифонов считает, что перезапуск процедуры банкротства требует корректировки

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт Трифонов считает, что перезапуск процедуры банкротства требует корректировки
Фабрика. Фото: сайт ГД

Предложение главы Минэкономразвития РФ о перезапуске процедуры банкротства требует корректировки. Так считает независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов.

По его словам, многие банковские должники среди физических лиц хотели бы объявить себя банкротами и избавиться от необходимости платить, несмотря на возможные различные ограничения в будущем, в том числе и на осуществление новых займов.

Однако банкротство, рассказал эксперт ФБА «Экономика сегодня», не лучшая мера для предприятий, в результате принятия которой большинство из них уйдет с рынка.

«Оставшиеся попросту не смогут продолжать работу в прежнем объеме, предоставлять качественные услуги и товары без кредитной поддержки в кризисное время, вызванное пандемией. Это замкнутый круг», – считает Трифонов.

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ДВа

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