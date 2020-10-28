Эксперт Трифонов считает, что перезапуск процедуры банкротства требует корректировки
28 октября 2020, 10:44[ «Аргументы Недели» ]
Предложение главы Минэкономразвития РФ о перезапуске процедуры банкротства требует корректировки. Так считает независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов.
По его словам, многие банковские должники среди физических лиц хотели бы объявить себя банкротами и избавиться от необходимости платить, несмотря на возможные различные ограничения в будущем, в том числе и на осуществление новых займов.
Однако банкротство, рассказал эксперт ФБА «Экономика сегодня», не лучшая мера для предприятий, в результате принятия которой большинство из них уйдет с рынка.
«Оставшиеся попросту не смогут продолжать работу в прежнем объеме, предоставлять качественные услуги и товары без кредитной поддержки в кризисное время, вызванное пандемией. Это замкнутый круг», – считает Трифонов.
Ранее экономист Масленников заявил, что Россия возвращается к элементам госплана.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.