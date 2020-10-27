Исполнение краевого бюджета за 2019 год получило положительную оценку экспертов

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27 октября 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Законодательном Собрании Краснодарского края под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялись парламентские слушания по проекту закона Краснодарского края «Об исполнении краевого бюджета за 2019 год».

В работе заседания приняли участие председатель Контрольно-счетной палаты Краснодарского края Юрий Агафонов, министр финансов края Сергей Максименко, представители экспертно-консультативного совета при комитете ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике.

Парламентские слушания предваряла процедура детального изучения документа в профильных комитетах Законодательного Собрания. На него также получено заключение Контрольно-счетной палаты Краснодарского края.

Спикер ЗСК отметил позитивные тенденции бюджетной политики.

— Основным итогом успешно реализованной налоговой и бюджетной политики в 2019 году являются показатели устойчивости бюджета, своевременное выполнение в полном объеме всех социальных обязательств. Дополнительно полученные в отчетном периоде бюджетные доходы послужили нам подушкой безопасности в реалиях текущего года, — сказал Юрий Бурлачко.

Детальную информацию по законопроекту представил глава регионального минфина Сергей Максименко. По данным ведомства, доходы бюджета в 2019 году составили более 290 млрд рублей, расходы – более 260 млрд рублей. Бюджет исполнен с профицитом в размере порядка 28 млрд рублей.

Как отметил в содокладе председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко, прошлый год был успешным как для бюджетной системы, так и для экономики края в целом. Положительная динамика развития практически всех отраслей экономики обеспечила рост объема валового регионального продукта на 1,4 процента, среднемесячной заработной платы на 6,7 процентов.

Несмотря на снижение инвестиционной активности в регионе, рост по основным показателям социально-экономического развития края, сложившийся по итогам 2019 года, обеспечил исполнение регионального бюджета по доходам с превышением над утвержденными плановыми назначениями на 3,9 процента, или на 10,9 млрд рублей.

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов за последние три года свидетельствует о росте налогового потенциала региона и о высокой самостоятельности бюджета.

Положительную оценку представленному документу дал и председатель Контрольно-счетной палаты края Юрий Агафонов. По его словам, за последние три года регион приложил максимум усилий по снижению долговых обязательств, сместив при этом приоритет расходов на развитие социально-инженерной инфраструктуры.

По итогам обсуждения глава регионального парламента поручил профильному комитету обобщить прозвучавшие в ходе слушаний замечания, предложения и рекомендации для их дальнейшего использования в работе комитетов ЗСК.

Рассмотренный на парламентских слушаниях законопроект будет включен в повестку очередного 45-го пленарного заседания Законодательного Собрания края, которое состоится 28 октября.