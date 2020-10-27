С БСК всё решено?

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27 октября 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Похоже, Башкирская содовая компания (БСК) будет национализирована. По крайней мере на этом будет настаивать Генеральная прокуратура, которая требует у суда вернуть акции в собственность Российской Федерации. Глава Башкирии Радий Хабаров объявил, что поддерживает прокуроров и делает заявления, которые заставляют думать, что переход БКС под управление государством – дело уже решённое.

Как прокомментировал свою позицию Радий Хабаров, интересы республики в части дальнейшего управления компанией не только не пострадают, а только, каким-то немыслимым образом, упрочатся:

«Наш пакет будет существенный. Да, это займет какое-то время, но у предприятия совершенно точно будет стабильное будущее», – отметил глава Башкортостана.

Вдобавок Р. Хабаров уже рассказывает, хотя шкуру медведя никто ещё не поделил и решения суда нет, на чём нужно будет сделать акцент после национализации БСК. По его мнению, после изменения формата корпоративного управления, предприятие должно заняться модернизацией и изменениями в области экологической политики. Причём перспективы развития уже поручено обсудить в течение месяца в рамках «Промышленного часа».

Выходит, Хабиров отказался от своих же слов о том, что акции БСК должны перейти в собственность республики, на чём он настаивал ранее.

Напомним, как развивалось дело вокруг БСК. 31 августа суд арестовал ценные бумаги предприятия, а в реестр запретили вносить какие-либо изменения. Предварительное судебное заседание состоялось 14 октября, и Генпрокуратура ходатайствовала, чтобы суд перевёл БСК из категории третьих лиц в число ответчиков по делу о возврате акций государству. Также к соответчикам добавились номинальный держатель акций «Уралсиб» и акционерное общество «Реестр».

Рассмотрение иска назначено на 30 октября. Претензии Генпрокуратуры заключаются в том, что приватизация БСК была проведена с нарушениями. По их мнению, реестродержатели перерегистрировали акции на частные компании незаконно.