Текслер подготовит доклад по превышению дефицита бюджетов по поручению Путина

Аргументы Недели → Экономика

27 октября 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото из архива редакции

Это необходимо для правильной оценки мер ответственности субъектов РФ за превышение предельных показателей дефицита и объема госдолга с связи со снижением доходов и возрастающими расходами на преодоление последствий пандемии.

Соответствующее поручение Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля. В нем сообщается, что правительству РФ необходимо разработать совместно с рабочей группой Госсовета «Экономика и финансы» критерии возможности превышения предельных показателей дефицита бюджета и объема государственного долга субъектов Российской Федерации на 2021 год.

В докладе также должны быть отражены критерии неприменения к регионам мер ответственности за превышение предельных показателей дефицита и объема госдолга с связи со снижением доходов регионов и возрастающих расходов на преодоление последствий пандемии.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель рабочей группы «Экономика и финансы», губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Доклад должен быть представлен до 15 января 2021 года.

Напомним, ранее Алексей Текслер предложил правительству ряд инициатив, которые направлены на реструктуризацию задолженности регионов и организации финансовой помощи из федерального центра.