Участники краевого Клуба стратегических инициатив обсудили тему развития IT

Аргументы Недели → Экономика 13+

23 октября 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Алтухов принял участие в заседании Клуба стратегических инициатив Краснодарского края.

Мероприятие прошло на площадке инновационного центра «Аквариум». В нем участвовали также вице-губернатор Александр Руппель, член профильного комитета ЗСК Алексей Титов, представители вузов края и IT-компаний.

Обсуждались вопросы развития отрасли информационных технологий и подготовки высококвалифицированных кадров для IT-компаний.

Приветствуя участников, замглавы края предложил провести заседание в формате дискуссии, итогом которой станут конкретные решения по развитию на Кубани информационных технологий.

— Сегодня в диалоге мы должны выработать те направления, по которым будет двигаться развитие отрасли. При этом необходимо нарастить существующие темпы, — сказал Александр Руппель.

Зампредседателя регионального парламента отметил, что развитию отрасли уделяется особое внимание на федеральном и региональном уровнях.

Так, уже создано «Агентство по цифровому развитию Краснодарского края». Депутатский корпус выступил с инициативой о внесении в федеральное законодательство изменений, предусматривающих наделение субъектов полномочиями по финансовой поддержке IT-предприятий.

При этом в отрасли есть и ряд проблем, в том числе кадровый дефицит.

— Сейчас к нам едут специалисты из других регионов. В сложившихся условиях необходимо кратно нарастить их подготовку в наших, кубанских вузах, — подчеркнул Сергей Алтухов.

В ходе встречи ее участники подняли также темы создания в регионе IT-кластера и использования технологий big data. Присутствующие изучили и опыт переориентации российской компании на зарубежный рынок.

Клуб стратегических инициатив создан под эгидой некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). Первое заседание состоялось в августе этого года. При поддержке АСИ регион одним из первых в стране создал площадку, задача которой заключается в оказании содействия действующим и начинающим предпринимателям региона в реализации их планов по развитию территорий.