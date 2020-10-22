Российские банки будут стремиться понизить стоимость фондирования своей ресурсной базы с дальнейшим сокращением процентной ставки по вкладам для населения.
Так считает рассказал независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов. Он отметил, что ставки по вкладам рискуют остаться в невыгодном положении, а процентные ставки по займам могут вырасти на фоне нарастающих рисков просрочек по платежам из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с пандемией.
«Еще одним из многих факторов я бы назвал возможность альтернативного получения доходов населения», – рассказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, за рубежом в их роли выступают облигации, акции, инвестиционные фонды, но в России использование подобных инструментов ограничено возможностями граждан.
Ранее сообщалось, что объем свободных денег в российских семьях сократился на четверть.