Аргументы Недели → Экономика 13+

22 октября 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Российские банки будут стремиться понизить стоимость фондирования своей ресурсной базы с дальнейшим сокращением процентной ставки по вкладам для населения.

Так считает рассказал независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов. Он отметил, что ставки по вкладам рискуют остаться в невыгодном положении, а процентные ставки по займам могут вырасти на фоне нарастающих рисков просрочек по платежам из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с пандемией.

«Еще одним из многих факторов я бы назвал возможность альтернативного получения доходов населения», – рассказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, за рубежом в их роли выступают облигации, акции, инвестиционные фонды, но в России использование подобных инструментов ограничено возможностями граждан.

Ранее сообщалось, что объем свободных денег в российских семьях сократился на четверть.