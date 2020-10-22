Муниципалитеты Челябинской области получат отсрочку по бюджетным кредитам

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22 октября 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Депутаты Законодательного Собрания региона одобрили поправки в закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Муниципалитеты получат рассрочку платежей и перенос срока погашения кредитов с 2020 по 2024 год равными долями.

Первый вице-спикер парламента Александр Лазарев отметил, что речь идет о задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным муниципальным образованиям региона. Общие параметры бюджета не изменятся.

Как сообщает «Южноуральская панорама», законопроект внес на рассмотрение депутатов глава региона Алексей Текслер. Он был подготовлен по поручению Владимира Путина на Совете при президенте по развитию местного самоуправления.

Отметим, что это очень важный шаг, учитывая непростую экономическую ситуацию в период пандемии. Напомним, ранее Алексей Текслер внес предложения в правительстве РФ по реструктуризации бюджетных кредитов, а также по организации финансовой помощи для субъектов РФ.