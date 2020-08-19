На Кубани после реконструкции заработал уникальный центр подготовки семян

Аргументы Недели → Экономика

19 августа 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил уникальный центр комплексной обработки семян в рамках рабочей поездки в Тихорецкий район. Глава края оценил заводские линии, позволяющие готовить к посеву сразу несколько видов сельхозкультур. Как отметил Вениамин Кондратьев, аналогов установленному на заводе оборудованию пока нет ни на одном европейском производстве.

Возможности большинства предприятий, занимающихся обработкой семян, ограничены подготовкой к посеву семян одной-двух культур. При этом на подготовку одного вида семян затрачивается около двух месяцев, кроме того, большую часть года заводы простаивают. Новые технологические линии, установленные на заводе в Тихорецке, могут обрабатывать несколько культур, позволит предприятию работать практически весь год. К посеву здесь будут готовить горох, сою, пшеницу, кукурузу, ячмень, подсолнечник и другие культуры. Производственная мощность предприятия – 10 тонн семян в час.

Как отметил губернатор, использование такого оборудования – это возможность для предприятия стать одним из лучших на европейском рынке.

– Вы определили правильный вектор развития, новейшие технологии обеспечили вам конкурентное преимущество. На таких производствах начинает зарождаться богатый, качественный урожай, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.