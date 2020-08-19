Инвестиции в энергокомплекс Кубани и Адыгеи составили 25 миллиардов рублей

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19 августа 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За четыре года – с 2016 по 2019 год компанией «Россети Кубань» введено в эксплуатацию 1780 МВА трансформаторной мощности и свыше 3,3 тысячи километров новых линий электропередачи Объем инвестиций энергокомпании в реновацию и строительство новых объектов электросетевого комплекса Краснодарского края и Республики Адыгея превысил 25 миллиардов рублей.

В рамках инвестиционной программы с 2016 по 2019 годы в Краснодаре реконструированы подстанции 110 кВ «Юго-Западная», «Северо-Восточная», «Тургеневская», «Калинино», «ОБД», «Северная» и «Лорис». Общий прирост мощности составил более 265 МВА.

В ноябре 2019 года в столице Кубани после масштабной реконструкции введена в эксплуатацию подстанция 110 кВ «Лорис». Мощность энергообъекта была увеличена почти вдвое и составляет сегодня 105 МВА. Подстанция «Лорис» – это ключевой питающий центр для 75 тысяч жителей и 63 объектов социальной инфраструктуры. Реконструкция подстанции «Лорис» позволила повысить надежность электроснабжения потребителей северо-восточной части Краснодара и его пригорода. Объем инвестиций в реконструкцию составил более 420 млн рублей.

На черноморском побережье Краснодарского края за аналогичный период введены в эксплуатацию подстанции 110 кВ «Пионерская» и «Лазурная». Открытие объектов повысило качество и надежность электроснабжения популярных курортных поселков Витязево, Новомихайловское, Лермонтово, Пляхо, близлежащих населенных пунктов и многочисленных объектов санаторно-курортной сферы.

Крупнейшим инвестпроектом 2019 года стало завершение строительства и ввод в эксплуатацию на Таманском полуострове подстанции 220 кВ «Порт» мощностью 432 МВА и 170 километров воздушных линий электропередачи 110-220 кВ. Подстанция «Порт» является проектом, реализованным в рамках концепции группы компаний «Россети» «Цифровая трансформация 2030». Объект обеспечивает энергетикой не только транспортное железнодорожное сообщение на Крымский полуостров, но и электросетевую реализацию сухогрузной части морского порта «Тамань». Подстанция оснащена современной автоматизированной системой управления, что позволяет более эффективно и надежно эксплуатировать подстанцию. Данный энергообъект по своим техническим характеристикам не имеет аналогов на Юге России.

В 2016 году в Теучежском районе Адыгеи состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию подстанции 110/35/10 киловольт «Адыгейская». На строительство подстанции было направлено около 600 млн рублей. Питающий центр позволил обеспечить растущие потребности в электроэнергии, а также повысить инвестиционную привлекательность региона. В частности, электроэнергией благодаря подстанции были обеспечены возводящиеся в пригороде Адыгейска логистические центры.

В 2017 году в промышленной зоне столицы Республики Адыгея была проведена масштабная реконструкция подстанции 110 кВ «Северная» с увеличением трансформаторной мощности до 80 МВА. Реконструкция подстанции в значительной степени повысила надежность энергоснабжения Майкопа и его индустриального сектора. Подстанция обеспечивает энергоснабжение ряда промышленных предприятий федерального и регионального значения, питает электроэнергией пригородные населенные пункты республиканской столицы и часть населенных пунктов Майкопского района Республики Адыгея.

Еще одним объектом, реконструированным в Адыгее в рамках инвестпрограммы «Россети Кубань», стала подстанция 110 кВ «Хаджох». В 2017 году на подстанции выполнена полномасштабная реконструкция с увеличением трансформаторной мощности до 50 МВА. Энергообъект оснащен современным оборудованием от отечественных производителей. Подстанция выступает главным центром энергоснабжения для большой территории, где сегодня развиваются сразу несколько проектов рекреационного, этнического и горного туризма. Кроме того, от подстанции запитаны крупные промышленные производства с высокой потребляемой мощностью.

ПАО «Россети Кубань» (ранее известное под брендом «Кубаньэнерго») отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 220 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тысяч км. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 миллионов человек.