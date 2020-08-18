Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Экономика 13+

Эксперты зафиксировали резкий рост объема «свободных денег» у россиян

, 18:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Эксперты зафиксировали резкий рост объема «свободных денег» у россиян
накопления, фото:pixabay.com

В июле граждане России стали активнее экономить, в результате чего объем свободных денег у средней российской семьи достиг максимума для середины лета за последние несколько лет.

Таковы результаты исследования холдинга "Ромир". "Свободные деньги" домохозяйств в данном случае — это денежные средства, которые остаются после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. Данный показатель вырос на 13,7% в сравнении с предыдущим месяцем. На руках у средней российской семьи осталось 28,3 тыс. руб.

Кроме того, июльская статистика стала максимальной за последние несколько лет среди других показателей по середине лета.
Увеличение объема "свободных денег" эксперты связывают с ослаблением фактора отложенного спроса и возросшей экономией. Россияне стараются нарастить свои сбережения, которые резко сократились в прошедшие месяцы из-за пандемии COVID-19.

НС

В мире

В штабе Тихановской ответили на вопрос о гарантиях неприкосновенности Лукашенко

В штабе Тихановской ответили на вопрос о гарантиях неприкосновенности Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может быть подвергнут уголовному преследованию, заявила в эфире «Эха Москвы» доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью