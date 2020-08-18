Перспективы развития животноводства обсудили на краевом уровне

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18 августа 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание, на котором была обсуждены текущая ситуация в животноводстве и перспективы развития отрасли. В совещании принял участие спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Также на мероприятие были приглашены заместитель главы кубанского парламента, председатель комитета по вопросам АПК Александр Трубилин, представители отраслевых ведомств и предприятий региона.

На совещании было отмечено, что за последние пять лет в крае наметился рост показателей практически по всем направлениям отрасли.

Как отметил губернатор, в крае впервые за 30 лет удалось остановить спад поголовья крупного рогатого скота и нарастить его с начала года на 18 тысяч голов.

— Это событие не только для края, но и для страны, новая точка отчета в животноводстве в современной Кубани. Я благодарен животноводам, фермерам за такой труд, – сказал Вениамин Кондратьев.

Кубань остается лидером в России по производству питьевого молока – за пять лет показатель увеличился на 11 процентов. Удой на одну корову вырос до рекордных восьми тонн по итогам прошлого года. Это более чем на тонну превышает общероссийский показатель. Кроме того, край занимает третье место в стране по производству яиц и четвертое – по производству мяса.

По словам главы региона, это стало возможным благодаря изменению подхода к господдержке, которая стала качественной, адресной, ориентированной на результат. При этом губернатор подчеркнул, что необходимо наращивать производство, чтобы кубанским мясом, яйцом, молоком максимально заполнить ниши. В целом на отрасль животноводства в этом году направлено 1,7 миллиарда рублей, что на треть больше, чем годом ранее.

Благодаря системной поддержке со стороны федерального центра и края растет рентабельность производства животноводческой продукции. Три года назад этот показатель составлял шесть процентов, в этом – уже 15.

Вениамин Кондратьев заострил внимание на том, что отрасль животноводства в крае должна стать сверхприбыльный.

Председатель ЗСК, в свою очередь, напомнил о том, что в 2018 году краевым депутатским корпусом в тесном взаимодействии с региональным Минсельхозом был подготовлен и впоследствии принят первый в России закон о поддержке отрасли животноводства, предусматривающий предоставление субсидий.

— На протяжении двух лет депутаты совместно с коллегами из отраслевого министерства выезжали в муниципалитеты и мониторили реализацию закона. Рост поголовья скота – это результат совместной работы как руководителей сельхозпредприятий, так и глав муниципальных образований, - отметил Юрий Бурлачко.