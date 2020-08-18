В Верхнем Уфалее откроют два новых предприятия

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18 августа 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

На месте «Уфалейникеля» инвесторы планируют открыть два новых производства — цинковый электролизный завод и производство мелющих стальных шаров. Город получит более тысячи рабочих мест.

Сегодня, 18 августа, губернатор Челябинской области прибыл с рабочей поездкой в Верхний Уфалей. Алексей Текслер отметил, что найти инвесторов для такого проблемного моногорода как Верхний Уфалей было для него вызовом.

«После закрытия комбината резко обострилась проблема безработицы. Город попал во все «красные зоны» по напряженности на рынке труда, даже по итогам года в рейтинге минэкономразвития РФ Верхний Уфалей находился на одном из последних мест среди моногородов. Мы перезапустили ТОСЭР вместе с правительством РФ, дополнительно внесли уточнения в постановления. Изменили коды экономической деятельности для привлечения широкого спектра инвесторов», — сказал губернатор.

Инвесторы уже приступили к подготовительной работе, планируется, что к середине 2022 года на площадке бывшего никелевого производства будут построены два предприятия — цинковый электролизный завод и завод стальных мелющих шаров. На первом будут трудоустроены около 800 человек, ООО «Полимет Инжиниринг» инвестирует в проект более 21,4 миллиарда.

В роли инвестора второго проекта выступит ООО «Формат-ЕК». На развитие производства стальных мелющих шаров будет направлено более 5 миллиардов рублей. Здесь будут работать 240 жителей города.

Средний уровень зарплаты на новых предприятиях будет составлять 55 тысяч рублей.