«Росводоканал» предложил администрации Рязани заключить концессионное соглашение

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17 августа 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Группа компаний «Росводоканал» — крупнейший частный оператор водоснабжения и водоотведения, в порядке частной инициативы предложил администрации Рязани заключить концессионное соглашение в отношении объектов ВиВ.

Инвестиционная модель концессии рассчитана на 49 лет, а объём инвестиций на данный период составит 49,3 млрд рублей (в ценах соответствующих лет). В качестве ориентира, определяющего изменение тарифа на весь 49-летний срок концессии, приняты данные Минэкономразвития России по прогнозным показателям инфляции.

Антон Михальков, генеральный директор «Росводоканала»:

- Имея передовую отраслевую экспертизу, 16-летний опыт работы, а также устойчивые показатели в части сокращения потерь, снижения аварийности и повышения качества питьевой воды, мы представили детальный план по дальнейшему развитию системы водоснабжения и водоотведения Рязани и готовы реализовать его, используя лучшие производственные практики предприятий группы. Важно отметить, что уникальность инициативы в том, что мы учли ограничения, сформировавшиеся в период пандемии, и считаем, что предложенная модель является действительно социально-ориентированной и будет комфортной для абонентов водоканала г. Рязани.