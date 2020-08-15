Кубань вышла в лидеры в ЮФО по обороту организаций

Аргументы Недели → Экономика 13+

15 августа 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарстат опубликовал данные по обороту организаций в Южном федеральном округе за первое полугодие 2020 года. В нынешнем году, как и в четыре предыдущие года, верхнюю строку рейтинга заняла Кубань.

Рейтинг регионов по обороту организаций строится на основе данных о стоимости товаров, отгруженных различными предприятиями, от выполненных работ и услуг, а также выручки от продажи закупленных предприятием. Как пояснили в кубанском Министерстве экономики, в денежном выражении данный параметр равен 2,33 триллиона рублей, однако в 2020 году темп роста по сравнению с прошлым годом снизился на 5,7 процента.

– Это связано с ограничительными мероприятиями в виду пандемии коронавирусной инфекции, когда многие предприятия были вынуждены приостановить деятельность, – прокомментировал ситуацию глава краевого Минэкономики Александр Руппель.

Александр Руппель сообщил, что в регионе из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, просели такие значимые направления, как общественное питание, торговля и санаторно-курортный комплекс. По санаторно-курортному комплексу объем оказанных услуг по итогам полугодия снизился сильнее всего – на 35 процентов.

Вместен с тем в кубанском Минэкономики отметили, что принятые по поручению губернатора Вениамина Кондратьева региональные меры поддержки бизнеса помогли смягчить удар от пандемии. Прогнозы на второе полугодие нынешнего года благоприятные: до конца года ожидается последовательное возобновление деятельности предприятий и организаций потребительской сферы и санаторно-курортного комплекса края.