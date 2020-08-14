Уже всё вывели. Россия опоздала в борьбе с выводом капиталов за рубеж

Аргументы Недели → Экономика 13+

14 августа 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

После мартовского поручения президента России Владимира Путина по активизации борьбы с выводом денег из страны в офшоры Министерство финансов начало разработку соответствующей программы. Ведомство потребовало от ряда государств изменений налогового законодательства, угрожая разрывом соглашений и введением двойного налогообложения.



Ставки на капиталовложения согласились поднять Кипр, Мальта и Люксембург. Переговоры идут с Гонконгом и Швейцарией. Повышение налогов, по сути, не увеличит поступлений в бюджет, так как в этом году крупнейшие компании столкнулись с большим падением выручки.



Россия начала политику деофшоризации с большим запозданием. Большая часть капиталов выведена и легализована за рубежом. По оценкам экспертов, только за последние 25 лет из России вывели порядка 750 миллиардов долларов. Конкретные действия нужно было принимать как минимум десять лет назад. Тогда бюджет смог бы получить соответствующие доходы.



Чаще всего капитал из России выводится на Кипр, Британские Виргинские острова, Нидерланды. Намерения правительства по повышению налогов на вывод капитала говорит о серьёзной озабоченности. Помимо кнута Путин предложил предоставлять льготы владельцам иностранных компаний. Они будут платить в российский бюджет фиксированную ставку независимо от уровня доходов.



