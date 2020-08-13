Акции «Яндекса» на торгах подскочили выше 4500 руб. и обновили исторический максимум

Аргументы Недели → Экономика 13+

13 августа 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

Акции российской компании «Яндекс» в ходе торгов на Московской бирже в четверг, 13 августа, начали расти спустя 15 минут после открытия торгового дня и обновили исторический максимум. Акции начали торговаться и достигли отметки 4500 рублей в 10:24 мск.

По данным на 10:55 по московскому времени, котировки «Яндекса» составили 4507,6 рубля, а в пике достигали 4554,2 рубля. - сообщает ФБА «Экономика сегодня». Соответственно, рост относительно предыдущего дня составил 5,68%.

Накануне компания MSCI Inc. объявила о включении акций «Яндекса» в расчет индекса MSCI Russia, который служит ориентиром для институциональных инвесторов, пенсионных фондов, хедж-фондов и других участников фондового рынка, вкладывающих средства в российские компании.

13 августа MSCI, по итогам квартального пересмотра, включил акции «Яндекса» в индекс MSCI Russia. Изменения в индекс вступят в силу с сентября.