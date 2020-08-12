Российский экспорт сырой нефти уменьшился на 35%, а газа на 50%

Аргументы Недели → Экономика 13+

12 августа 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

За первое полугодие объём российского экспорта значительно сократился. Поставки за границу сырой нефти уменьшились на 35%, а газа на 50%. Углеводороды для России являются основой экспорта и главным источником доходов. Помимо этого в России упал экспорт металлов, минеральных и химических удобрений.



В период пандемии определённый рост показали аграрии. Россия смогла нарастить поставки за рубеж зерновых культур. По итогам полугодия увеличение составило порядка 300 миллионов рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Но рост дохода от экспорта зерна не способен восстановить потери от нефти.



С января по июнь текущего года Федеральная таможенная служба России перечислила в бюджет порядка двух триллионов рублей, что на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение российского экспорта в первом полугодии было предсказуемо: это связано с карантинными ограничениями, проблемами в сделке ОПЕК++.



Сокращение доходов по основным направлениям экспорта негативно отразится на экономике страны. Формирование бюджета и реализация национальных программ потребуют пересмотра расходов и возможное сокращение различных государственных затрат.



