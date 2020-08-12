Аналитики сообщили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

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12 августа 2020, 08:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Коронавирусная инфекция COVID-19, распространенная во всем мире, нанесла огромный ущерб российскому бизнесу. Совокупная прибыль бизнеса в России за три месяца - март, апрель, май в 2020 году года сократилась в годовом исчислении на 67%. Это без учета малого бизнеса.

Такие данные приводит РБК со ссылкой на аналитическую службу международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Эксперты отмечают, что такое падение прибыли названо худшим для весенних месяцев за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет. Ранее худшим считался показатель 2017 года, когда прибыль российских компаний упала на 28%.

Общая прибыль российского бизнеса за весну 2020 года составила, по данным FinExpertiza, 1,4 трлн руб.: более трети компаний получили убыток в 1,65 трлн руб., а оставшиеся — прибыль в 3,05 трлн руб. Март оказался провальным для бизнеса в целом — совокупный убыток за этот месяц составил 277 млрд руб.

В 16 регионах финансовые показатели ухудшились настолько, что бизнес здесь сгенерировал чистый убыток. Это Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Томская область, Чечня,

Крым и др. Наибольшую динамику роста убытков показала Ингушетия.