Зачем Россия увеличивает золотовалютный запас

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11 августа 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

Российские международные резервы приблизились к рекордной отметке. Причина объясняется повышением цен на золото. Это позволяет стабилизировать положение рубля. Золото выступает лучшей альтернативой и защитой от санкций Запада.



На начало августа размер резервов составил 591 миллиард долларов. Международные активы России включают в себя иностранную валюту, специальные заимствования и монетарное золото.



За прошлый год Москва смогла нарастить резервы на 86 миллиардов долларов. Это позволило достичь установленный несколько лет назад рекорд. Дальнейшее изменение накоплений ЦБ зависит от цен на драгметаллы, динамику стоимости ценных бумаг и других факторов.



Большая часть российских запасов содержится в иностранной валюте. Увеличение доли золота требуется для диверсификации рисков. Золото – это уникальный актив, востребованный во всём мире, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Для поддержки рубля ЦБ продал на Московской бирже золота на 13,5 миллиарда долларов. Это также позволило восполнить дефицит федерального бюджета в период пандемии.



России приходится иметь большие золотовалютные запасы из-за зависимости цены российских углеводородов от международной торговой системы. Если цена на золото будет уменьшаться, то российские активы можно перевести в доллары.