Центробанк рекомендовал банкам продлить до конца года поддержку пострадавших от COVID-19 заемщиков
10 августа 2020, 20:11[ «Аргументы Недели» ]
Центральный банк России рекомендует финансовым организациям продлить до конца года программы по реструктуризации задолженности и не назначать пени и штрафы по кредитам заемщикам, у которых диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19 или серьезно ухудшилось материальное положение.
Об этом говорится в сообщении Центробанка. Изначально эти рекомендации были опубликованы Банком России в конце марта 2020 года в связи с распространением пандемии коронавируса в РФ. Предполагалось, что они будут действовать до 30 сентября.
ЦБ РФ рекомендует кредитным организациям и микрофинансовым организациям (МФО) "продолжать реструктурировать кредиты граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов или заболевших коронавирусной инфекцией, в рамках собственных программ, не назначать до 31 декабря 2020 года пени и штрафы по реструктурированным кредитам".
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