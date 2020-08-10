Центробанк рекомендовал банкам продлить до конца года поддержку пострадавших от COVID-19 заемщиков

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10 августа 2020, 20:11 [ «Аргументы Недели» ]

Банк России, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Центральный банк России рекомендует финансовым организациям продлить до конца года программы по реструктуризации задолженности и не назначать пени и штрафы по кредитам заемщикам, у которых диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19 или серьезно ухудшилось материальное положение.

Об этом говорится в сообщении Центробанка. Изначально эти рекомендации были опубликованы Банком России в конце марта 2020 года в связи с распространением пандемии коронавируса в РФ. Предполагалось, что они будут действовать до 30 сентября.

ЦБ РФ рекомендует кредитным организациям и микрофинансовым организациям (МФО) "продолжать реструктурировать кредиты граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов или заболевших коронавирусной инфекцией, в рамках собственных программ, не назначать до 31 декабря 2020 года пени и штрафы по реструктурированным кредитам".