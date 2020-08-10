Челябинская область вошла в число лидеров по развитию промышленных кластеров

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10 августа 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Вячеслава Шишкоедова («Южноуральская панорама»)

Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

В интервью «Российской газете» Алексей Беспрозванных подчеркнул, что в лидеры вышли те регионы, в которых активно работают над снижением административных барьеров.

В Челябинской области создано семь промышленных кластеров: Южно-Уральский приборостроительный кластер «ПЛАНАР», Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин, промышленный кластер специальной экипировки, промышленный кластер по производству трубопроводной арматуры, Южно-Уральский промышленный кластер «Робототехника и человеко-машинный интерфейс», кластер «УРАЛАГРОМАШ», промышленный кластер транспортного машиностроения и приводной техники.

Южный Урал по количеству кластеров оказался на втором месте после Татарстана, где образовано 10 промышленных комплексов. В Санкт-Петербурге создано 4 кластера, в Ульяновской области 3, в Ставропольском крае — 2 кластера.

По словам Алексея Беспрозванных, минпромторг намерен переориентировать систему поддержки промышленных кластеров. Теперь для ее получения нужно будет ориентироваться на реализацию нацпрокетов и экспортного потенциала.