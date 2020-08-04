Как Китай быстрее всех восстановил свою экономику

Аргументы Недели → Экономика 13+

4 августа 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

За последнее десятилетие только промышленники Китая и Европейского Союза могут похвастаться увеличением своей активности. В России промышленность не получает новых заказов, в результате чего сфера погружается в зону риска. Сокращение промышленных затрат приводит к уменьшению занятости населения.



Чтобы оценить состояние российской промышленности, эксперты анализируют работу системообразующих предприятий. При этом количество компаний, попадающих в зону риска, постоянно растёт. Их дальнейшее состояние будет зависеть от эпидемиологической обстановки и принимаемых правительством мер.



Отечественная экономика ещё не прошла те фазы кризиса, которые удалось преодолеть китайцам и европейцам. Чтобы вернуться к экономическим показателям докризисного уровня потребуется порядка двух лет.



В Европе и Китае правительства стимулировали не столько производителей, сколько покупателей продукции. В Китае, несмотря на коронавирусный кризис, внутренний спрос остаётся на высоком уровне.



Российская экономика завязана под продажу углеводородов, а спрос на них из-за пандемии значительно упал. Низкая цена не нефть позволяет ряду государств быстрее расти и восстанавливать ВВП рекордными темпами.



