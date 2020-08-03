Выручка «Агрокомплекса им. Н.И. Ткачёва» за первое полугодие выросла на четверть

Аргументы Недели → Экономика

3 августа 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Выручка одного из крупнейших агрохолдингов России – АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва (бренд «Агрокомплекс Выселковский») – за первые 6 месяцев 2020 года выросла на 13% (6 миллиардов рублей) по отношению к плановым показателям и составила 51,7 миллиарда рублей. По сравнению с 2019 годом показатель вырос на 24% (10 миллиардов рублей), сообщил журналистам коммерческий директор холдинга Денис Федосеев.

Валовая прибыль за 1 полугодие 2020 года составила 6 миллиардов рублей, что выше плана на 59% (2 миллиарда рублей), а аналогичных показателей прошлого года – на 52% (2,2 миллиарда рублей). «Рост валовой прибыли произошел вследствие увеличения цен на выпускаемую продукцию, увеличения объёма реализации», – пояснил Федосеев.

Кроме того, за первое полугодие 2020 года компания вышла на чистую прибыль, которая составила 0,6 миллиарда рублей. «В целом, «Агрокомплекс» показывает рост основных финансовых показателей как по отношению к плановым показателям, так и по сравнению с фактическими показателями за аналогичный период 2019 года. Наблюдается устойчивый рост валовой прибыли, операционной прибыли, EBITDA и чистой прибыли», – отметил коммерческий директор агрохолдинга.

Также, по его словам, в компании вырос показатель валового надоя: до 162,5 тысячи тонн за первые 6 месяцев 2020-го, что на 27,5 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Ожидаемый валовой надой за 2020 год – 317,6 тысячи тонн, что выше уровня прошлого года на 46,3 тысячи тонн. Среднегодовое поголовье фуражных коров за 1 полугодие 2020 года составило 35 тысяч голов. Основным фактором роста производства явилось увеличение удоя на 1 фуражную корову, который по итогам года составит 9000 килограмм, что на 1300 килограмм (17%) больше 2019 года», – добавил Федосеев.

О компании

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва — крупнейший производитель на Кубани и один из ведущих игроков федерального рынка. Агрохолдинг полного цикла объединяет 29 сельхозпредприятий, более 700 розничных магазинов, 42 тысячи сотрудников. В перечень направлений деятельности компании входят животноводство, растениеводство, переработка сельскохозяйственной продукции, производство продуктов питания и розничная торговля. «Агрокомплекс» занимает второе место в России по производству молока, пятое — по сахару и шестое — по мясу, реализует обширную инвестпрограмму, активно развивает экспортное направление.