Власти Краснодара заявили о перевыполнении июльского плана по доходам в бюджет

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 августа 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Первый заместитель главы Краснодара Виталий Косенко 3 августа провел аппаратное совещание на тему бюджета краевой столицы. Согласно данным, который привел директор департамента финансов Александр Чулков, план по доходам в городскую казну за июль удалось перевыполнить на 86 млн рублей. Изначально планировалось собрать 1 млрд 924 млн рублей, по итогу вышло 2 млрд 11 млн рублей. При этом, по словам Чулкова, прогнозы по сбору были обратные: налоговая инспекция прогнозировала нехватку в 300 млн рублей.

По словам Чулкова, с начала года в городской бюджет удалось собрать 8 млрд 811 млн рублей, что составляет половину годового плана.

В последний летний месяц бюджет города планируется пополнить на 1 млрд 12 млн рублей. По словам Чулкова, специалисты налоговой инспекции прогнозируют невыполнение плана на 102 млн рублей. Риски объясняются отсутствием ежеквартальных платежей.

Расходы городского бюджета составили 18 млрд 134 млн рублей. Было отмечено, что "львиная доля" - почти 15 млрд - распределяется на социальные сферы.