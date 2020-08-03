В Челябинской области стали реже ликвидировать компании
3 августа 2020, 14:55[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Специалисты сети консалтинговых компаний FinExpertizaсоставили своеобразный рейтинг регионов по динамике соотношения открытия и закрытия бизнеса.
Как сообщает агентство «Полит74», в разных регионах восстановление экономики после пандемии идет разными темпами. Челябинская область оказалась в лидерах по соотношению регистрации/ликвидации компаний. Так, на 1 открытую компанию на Южном Урале приходится лишь 0,9 закрытых. В числе лидеров также Ингушетия (соотношение 1 к 0,1), Еврейская автономная область (1 к 0,6), Северная Осетия (1 к 0,6), Марий Эл (1 к 0,7), Орловская область (1 к 0,8), Севастополь (1 к 0,8), Сахалинская область (1 к 0,8) и Саратовская область (1 к 0,9).
В среднем по России на один открывшийся бизнес приходится два закрывшегося. На последнем месте рейтинга — Республика Адыгея, в которой это показатель достиг 1 к 14, а также Курганская область (показатель 1 к 4).
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