В Челябинской области стали реже ликвидировать компании

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 августа 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Специалисты сети консалтинговых компаний FinExpertiza составили своеобразный рейтинг регионов по динамике соотношения открытия и закрытия бизнеса.

Как сообщает агентство «Полит74», в разных регионах восстановление экономики после пандемии идет разными темпами. Челябинская область оказалась в лидерах по соотношению регистрации/ликвидации компаний. Так, на 1 открытую компанию на Южном Урале приходится лишь 0,9 закрытых. В числе лидеров также Ингушетия (соотношение 1 к 0,1), Еврейская автономная область (1 к 0,6), Северная Осетия (1 к 0,6), Марий Эл (1 к 0,7), Орловская область (1 к 0,8), Севастополь (1 к 0,8), Сахалинская область (1 к 0,8) и Саратовская область (1 к 0,9).

В среднем по России на один открывшийся бизнес приходится два закрывшегося. На последнем месте рейтинга — Республика Адыгея, в которой это показатель достиг 1 к 14, а также Курганская область (показатель 1 к 4).