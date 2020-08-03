Краснодарские курорты за июнь-июль посетили 2,3 млн туристов

Аргументы Недели → Экономика

3 августа 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В администрации Краснодарского края подвели итоги двух летних месяцев туристического сезона - 2,3 миллиона человек отдохнули на территории края за этот период. При этом отели, гостиницы и санатории Азовского побережья заполнены на 72%, а степной зоны и предгорья - на 54%. Их работа проходит в штатном режиме.

Качество воды контролируют специалисты Роспотребнадзора - только за июль было сделано 4 тысячи проб, по результатам которых не выявлено нарушений санитарных норм.

Контроль за соблюдением рекомендаций РПН для мест размещения туристов осуществляют специальные мониторинговые группы. Данные по работе групп поступают в оперативный штаб при министерстве курортов края для принятия мер при наличии нарушений.

В администрации края напоминают, что легальные средства размещения можно отличить по наличию вывески, знака категории («звезды»), зоны регистрации гостей, информации для потребителя со сведениями о постановке на учет в налоговом органе, правилами.

Для приема обращений и жалоб от населения организована работа горячей линии «Курорты Краснодарского края». Она работает на постоянной основе с 9 до 18.00 и доступна по номеру 8-800-200-60-90. С начала года колл-центр принял более 11 тыс. звонков.