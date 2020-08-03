Челиндбанк вошел в топ-20 самых эффективных и рентабельных российских банков

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 августа 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В рейтинге издания «КоммерсантЪ» Челиндбанк на 13-м месте по эффективности и на 18-м по рентабельности среди крупнейших банков России.

«КоммерсантЪ» опубликовал рейтинг российских банков, составленный на основании данных «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались результаты банков, вошедших в топ-100 по объему активов на 1 апреля 2020 года.

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» занимает 13-е место в списке самых эффективных российских банков. За основу взят показатель отношения прибыли за 2020 год к среднему объему активов в 2020 году.

В списке наиболее рентабельных банков России Челиндбанк находится на 18-м месте. В основе рейтинга – показатель отношения прибыли за 2020 год к среднему объему капитала в 2020 году.

Напомним, что, по данным «Интерфакс-ЦЭА», по состоянию на 1 апреля 2020 года Челиндбанк входит в сотню крупнейших банков России по основным показателям деятельности.