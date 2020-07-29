Челиндбанк запустил электронную регистрацию сделок с недвижимостью

Аргументы Недели → Экономика 13+

29 июля 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Основное преимущество данной услуги — возможность регистрации документов на приобретение жилья без визита в Росреестр или МФЦ.

Челиндбанк предлагает клиентам воспользоваться сервисом электронной регистрации сделок с недвижимостью как при оформлении ипотечных кредитов, так и без ипотеки.

Преимущества электронной регистрации:

экономия времени и удобство: документы на государственную регистрацию права собственности будут переданы непосредственно в офисе Банка при оформлении кредита, без посещения офиса МФЦ или Росреестра;

оперативность регистрации сделки: документы будут зарегистрированы в течение 2-4 рабочих дней и отправлены на электронную почту всем участникам сделки с электронной цифровой подписью, удостоверяющей подлинность документов;

возможность подать документы на регистрацию права собственности недвижимости, находящейся в другом городе или регионе;

скидка 30% на уплату госпошлины за регистрацию перехода права собственности через электронный портал госуслуг.

Стоимость услуги по электронной регистрации сделки в Челиндбанке составляет 3000 руб., размер госпошлины со скидкой – 1400 руб.

Услуга предоставляется в головном офисе Банка по адресу: г. Челябинск, ул. К. Маркса 80. Подробности — по телефону 8-800-5001-800.