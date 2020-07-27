План Б спасения личных финансов, или как подготовиться к кризису и карантину

Согласно опросу Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), проведенному в начале марта 2020 года, до коронакризиса большинство работающих россиян придерживались оптимистичных взглядов на сохранение зарплаты и трудоустройства. Только 6% работающих россиян допускали, что могут лишиться работы в ближайшие полгода, а между тем, с 1 апреля число официально зарегистрированных безработных подскочило в 3,5 раза и достигло 2,7 млн человек.

Культура сбережений и долгосрочного финансового планирования оказалась мало распространена в России. К моменту наступления пандемии большинство граждан не делали сбережений и не создавали необходимую финансовую «подушку безопасности» на случай потери работы. Многие россияне имели очень краткосрочный горизонт планирования.

Теперь же настало время сделать правильные выводы и подготовиться к любому развитию событий. Независимо от текущего финансового положения, размера зарплаты и уровня образования, любой может сделать следующее.

1. Убрать с дороги «грабли»! Карантин показал каждой семье слабые места в управлении деньгами. Выявив эти «черные дыры», следует закрыть их в ближайшие 3-4 месяца.

Если у бюджета непосильная долговая нагрузка, главная задача направить все силы на погашение долгов и кредитов. Тем более, что в современной «экономике низких ставок» можно найти выгодные условия для перекредитования под более низкий процент (рефинансирование) или изменения других параметров кредита в целях снижения суммы ежемесячного платежа (реструктуризация).

Если нет уверенности в сохранении рабочего места или в стабильности заработка, значит, надо искать возможности подработки, осваивать новую профессию или повышать квалификацию по старой, изучать способы дополнительного дохода (кэшбэк, продажа ненужных вещей, монетизация хобби, инвестирование и др.). Важно повышать свою конкурентоспособность на рынке труда и создавать несколько источников дохода. Чем больше источников дохода в семье и чем они разнообразнее, тем меньше пострадает бюджет от потери одного из них в кризис.

Если не получается откладывать, выход следует искать в оптимизации расходов. Чтобы не собирать чеки и заниматься ежедневной писаниной в тетрадке, пару месяцев оплачиваете покупки банковской картой, а потом посмотрите в онлайн-банке структуру своих расходов. Как правило, всегда находятся статьи, которые можно сократить, не ухудшая качество жизни. Например, импульсивные покупки, доставка готовой еды, развлечения.

2. Сделать заначку! Цель – накопить сумму в размере 3-6 месячных расходов семьи. Способ - заплатить сначала себе, т.е. получив доход, отложить часть (не менее 10-15%) на пополняемый банковский депозит. И только потом тратить оставшееся на обязательные и необязательные расходы.

Накапливаемые свыше указанной суммы денежные средства лучше диверсифицировать путем распределения в равных долях между 2-3 разными валютами.

3. «Готовиться к войне, желая мира»! Кризисы уже давно считаются естественной составляющей экономики. В той или иной степени они встряхивают Россию каждые 5-10 лет (1998 г., 2008 г., 2014 г., 2020 г.). В кризисное время совсем избежать финансовых потерь почти невозможно, но при соответствующей подготовке можно значительно минимизировать риски, связанные с личными сбережениями.

Выполнив два предыдущих шага, на этом этапе определите жизненные цели (покупка жилья, образование детей, безбедная старость и т.д.) и составьте план движения к ним, застрахуете свои риски (потеря кормильца или имущества, которое кормит семью и др.), укрепите здоровье, повысьте финансовую грамотность!

Вот то немногое, что поможет легче перенести карантинные ограничения и экономическую нестабильность в будущем. Как говорит китайская мудрость: «Лучшее время, чтобы посадить дерево, было двадцать лет назад. Следующее лучшее время — сегодня!» Многие уже допустили ошибку, не подготовившись к весенним событиям. Не стоит совершать еще большую ошибку. Сделайте правильные выводы.