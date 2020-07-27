Крипта выходит в реальную жизнь

Аргументы Недели → Экономика 13+

27 июля 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В этом году продолжился процесс перехода компаний, занимающихся торговлей криптовалютами, в офлайн формат. Даже в период коронавирусной инфекции Binance, самая большая криптовалютная биржа мира, заявила об открытии нового офиса в Китае.

Примерно в это же время представители криптообменника Huobi сообщили о намерении открыть свой офис на территории Турции. Не только зарубежные биржи стараются закрепиться в офлайне, недавно российская компания Vipbtc открыла новый офис в Дубаях. По данным Vipbtc, он стал шестым, за три года работы компания запустила центры обслуживания в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Барселоне и Киеве. По словам экспертов, тенденция связана с желанием фирм показать свой статус и благонадежность. Вместе с тем, наличие офиса как такового в случае с биржами не может гарантировать безопасность сделок. Увидеть во время работы на бирже «ошибку 404», является одним из главных кошмаров участников данной сферы. В таком случае, никто не может предсказать, когда работа возобновится и сохранятся ли твои финансы.

С другой стороны, не биржевые участники этого бизнеса переходят в офлайн из-за растущего спроса на офлайн-услуги со стороны клиентов.

Среди состоятельных людей становится все более популярной возможность совершить сделки по купле-продаже крипты в специализированной компании, не проходя регистрацию и авторизацию на бирже. Офлайн-компании в основном имеют дело с крупными финансовыми сделками – от пяти до двухсот тысяч в долларовом эквиваленте и выше, поэтому их представительства расположены в дорогих, охраняемых районах. При необходимости организуется инкассация. Акцент делается на надежность, анонимность для клиента и его удобство. По статистике Vipbtc, эти действия дают неплохой результат – до 90% их клиентов после осуществления первой сделки все последующие проводят с той же компанией.

В Vipbtc высказались о причинах открытия офлайн-офисов: «Компании, подобные нашей, можно «потрогать», проверить, как давно мы работаем, как долго снимаем офис, каковы наши отчетные показатели по итогам прошлых периодов. В отличие, скажем, от биржи криптовалют, где вы не знаете, ни кто ею управляет, ни у кого вы покупаете крипту. Кроме того, мы работаем только с собственной валютой, которую ранее приобрели, а не посредничаем при сделке между двумя сторонами. Это означает, что при покупке крипта тщательно проверяется. Соответственно и продаем мы только чистую валюту, не отягощенную сомнительными операциями в прошлом».

Также в Vipbtc отметил, что за последнее время среди российских пользователей растет спрос на покупку криптовалют за наличные, что также исключает использование бирж. Перевод средств из одной страны мира в другую путем приобретения электронных денег - это еще одна услуга, востребованность которой растет в «крипто мире». Фиатные деньги клиент может внести в офисе, скажем, в Барселоне, а снять криптовалюту – в офисе в Дубаях. «По сути, другого столь же быстрого и дешевого способа, чтобы перевести деньги из страны в страну, не существует», - заявили в компании.