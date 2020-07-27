Как устранить административные барьеры для предпринимателей

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27 июля 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области и глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев обсудили развитие конкуренции и снижение административных барьеров для предпринимателей.

Особое внимание в беседе Алексей Текслер и Игорь Артемьев уделили развитию здоровой конкуренции в регионе. Отметим, что именно этот фактор напрямую связан с устранением административных проволочек для бизнеса, а, значит, и с повышением уровня жизни южноуральцев.

Также на встрече обсудили обеспечение прозрачного ценообразования и тарифов, губернатор и глава ФАС договорились о дальнейшем сотрудничестве и соблюдению антимонопольного законодательства в регионе.